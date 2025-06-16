Трейлер Thief VR: Legacy of Shadow посвятили актёру, озвучившему Гаррета в оригинальной трилогии

Серия Thief, заложившая основы современного стелс-жанра, возвращается в неожиданной, но интригующей форме — в виртуальной реальности. И самое главное: голос культового вора Гаррета вновь принадлежит актеру Стивену Расселу, который озвучивал персонажа в оригинальной трилогии. Thief VR: Legacy of Shadow — не просто попытка вернуть франшизу к жизни, а настоящая работа с её наследием, что подчеркивает новый видеоролик с участием самого Рассела.

В видео актер с ностальгией вспоминает, как впервые познакомился с ролью Гаррета в середине 90-х, и признается, что этот персонаж стал для него началом карьеры в игровой индустрии. «Я скучал по этому старику!» — говорит он. — «У него отличное чувство юмора, и я очень рад вновь озвучить его. Это удовольствие — вернуться к роли, с которой всё началось».

В Thief VR: Legacy of Shadow Гаррет — уже не главный герой. Игроки возьмут под контроль нового персонажа по прозвищу Магпи, но Гаррет всё ещё играет важную роль в истории. По сюжету между ними есть некая загадочная связь, которую предстоит разгадать. В трейлере Гаррет признается, что считал себя мертвым, и с недоверием спрашивает: «Кто такая Магпи?»

Геймплей Thief VR вдохновлен оригинальными играми, но адаптирован под возможности виртуальной реальности. Игроков ждут темные переулки, мрачные особняки и готический город, наполненный охраной, тенями и добычей. Придётся использовать стрелы со специальными эффектами, красться по крышам, скрываться в темноте и использовать всё, что есть под рукой, чтобы добраться до цели.

Игра обещает сохранить дух оригинала, но при этом перенести его в новую эру технологий. Разработчики из Maze Theory совместно с Eidos Montreal отмечают, что Legacy of Shadow хронологически расположена между оригинальной трилогией и перезапуском 2014 года, за несколько столетий до последнего. Город под контролем барона Норткреста погружён в атмосферу страха, наблюдения и тайных знаний. Хранители исчезли, но их реликвии и глифы всё ещё хранят мощь и тайны прошлого.

Стивен Рассел возвращается не только ради ностальгии — его участие подчёркивает серьёзный подход авторов к наследию Thief. Для поклонников это не просто новая глава, а возможность снова услышать знакомый голос, крадущийся в темноте.

Thief VR: Legacy of Shadow выйдет на PC VR, PlayStation VR2 и Meta Quest 2, 3 и 3S.