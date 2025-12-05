Вышла Thief VR: Legacy of Shadow - первая VR-игра культовой стелс-серии

Первые отзывы оказались позитивными: журналисты отмечают высокую атмосферность, качественный звук и глубокую VR-иммерсию.

Студия Maze Theory совместно с издателем Vertigo Games представили Thief VR: Legacy of Shadow — первую игру франшизы, созданную специально для устройств виртуальной реальности.

Главной героиней проекта стала воровка по прозвищу Сорока, обнаружившая магический артефакт и оказавшаяся втянутой в крупный заговор. В сюжетной линии также фигурирует Гаррет — его голос сопровождает протагонистку на протяжении игры, создавая прямую связь с классическими частями серии.

Геймплей строится вокруг глубоко проработанного VR-взаимодействия: игрокам предстоит вскрывать замки вручную, стрелять из лука, скрытно передвигаться и устранять стражников, задействуя естественные движения и жесты.

Ранние обзоры от профильных изданий уже появились. Критики высоко оценили атмосферу, вариативность прохождения и тщательно выполненный саунд-дизайн. Среди минусов отмечают недостаточно сильную концовку, нестабильный ИИ противников и не всегда удобное взаимодействие с объектами окружения.

Thief VR: Legacy of Shadow уже доступна на Quest, PS VR 2 и SteamVR по цене $30. В российском регионе проект не продаётся.