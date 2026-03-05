Thief's Shelter получила обновление 1.3 - новая концовка, больше интерактивности и скидка 70%

Психологическое сюжетное приключение Thief’s Shelter получило крупнейшее обновление с момента релиза. В версии 1.3 разработчики добавили новую концовку, расширили взаимодействие с окружением, улучшили локализацию и внесли ряд визуальных правок по всей игре.

В честь выхода обновления игра также доступна со скидкой 70% на ограниченное время.

Thief’s Shelter - это атмосферное 3D-приключение с акцентом на повествование, исследование, скрытые механики и психологическое напряжение. Игра предлагает не просто линейное прохождение, а постоянное ощущение сомнения: что реально, что является воспоминанием, а что - частью чего-то более тревожного.

Что появилось в Update 1.3

Новая концовка. В игре появилась дополнительная сюжетная ветка для тех, кто хочет глубже разобраться в происходящем и открыть новые стороны истории.

Новые взаимодействия с окружением. Исследование стало более насыщенным, а само пространство особняка теперь сильнее вовлекает игрока в происходящее.

Исправления локализации. Разработчики улучшили языковую консистентность и поправили неточности в тексте.

Визуальные исправления и полировка. Обновление включает улучшения освещения, текстур и окружения, чтобы общее восприятие стало более цельным и атмосферным.

Игра, рассчитанная на повторные прохождения

Thief’s Shelter с самого начала создавалась как проект, который раскрывается не за одно прохождение. Скрытые условия, необязательные находки, детали окружения и дополнительные narrative-ветки мотивируют возвращаться в игру снова, чтобы замечать то, что легко упустить в первый раз.