Создатель Monkey Island нашёл необычный способ профинансировать Thimbleweed Park 2 - игру профинансирует богатый фанат

Рон Гилберт, известный как создатель Monkey Island, наконец нашёл финансирование для разработки продолжения приключенческой игры Thimbleweed Park. При этом разработчик решил пойти необычным путём и не связываться с традиционным издателем.

По словам Гилберта, дело не в том, что его предыдущий опыт работы с издателями был исключительно негативным. Однако в последние годы условия подобных сделок стали для него слишком невыгодными. Разработчик отметил, что издатель может быстро вернуть вложенные деньги, но при этом всё равно претендовать на большую часть дальнейшей прибыли.

После нескольких неудачных попыток найти подходящее финансирование Гилберт решил не использовать Kickstarter и продолжил искать альтернативные варианты. В итоге с ним связался знакомый, который предложил познакомить его с состоятельным поклонником Thimbleweed Park.

Изначально разработчик отнёсся к этой идее скептически, однако потенциальный инвестор действительно оказался заинтересован в игре. Он не связан с игровой индустрией, но давно любит приключенческие игры и является поклонником оригинального Thimbleweed Park.

Гилберт подготовил бюджет примерно на два года разработки. Новая игра обойдётся дороже оригинала, который стоил чуть больше $1 млн. На этот раз разработчик хочет учесть инфляцию и обеспечить сотрудникам более достойную оплату. В первой части некоторые участники команды работали за сниженные ставки.

В итоге стороны заключили соглашение, которое Гилберт считает гораздо более справедливым, чем предложения издателей. Инвестор сможет относительно быстро вернуть вложенные средства, после чего доход будет распределяться между сторонами на более выгодных условиях.

Релиз Thimbleweed Park 2 запланирован на начало 2028 года. При этом Гилберт пока не раскрывает, как именно собирается продолжить историю после необычной концовки оригинала. Он лишь подчёркивает, что новая игра «не сиквел и не приквел».

Разработчики также собираются немного упростить некоторые механики первой части, чтобы сделать игру более доступной. В частности, будет переработана система взаимодействия с окружением, хотя до уровня упрощения из Return to Monkey Island её доводить не планируют.

Успех оригинальной игры остаётся для Гилберта главным аргументом в пользу продолжения. Несмотря на то что Thimbleweed Park вышла почти десять лет назад, она до сих пор продолжает продаваться благодаря хорошим отзывам игроков и рекомендациям.

При этом разработчик не исключает возвращения к Monkey Island. После успеха Return to Monkey Island он готов сделать ещё одну часть, однако работа над франшизой значительно сложнее из-за участия Disney, которой принадлежит Lucasfilm Games. По словам Гилберта, Disney предпочитает сотрудничать с крупными компаниями, поэтому для нового проекта ему, вероятно, снова пришлось бы работать через стороннего издателя.