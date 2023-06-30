Кулинарный скейтбординг Thirsty Suitors увидит свет 2 ноября ©

Thirsty Suitors выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC (Steam) 2 ноября, объявили издатель Annapurna Interactive и разработчик Outerloop Games.

Thirty Suitors описывается авторами как «игра о культурных различиях, отношениях, семейных проблемах и самовыражении».

Сможет ли Джала отстоять себя перед требовательными родителями, решить проблемы с бывшими и разобраться с порушенными отношениями до свадьбы сестры? Будет ли она готова к решающему визиту Нани — сурового и скорого на расправу матриарха семьи?

В ходе сюжета Джала будет противостоять бывшим в кинематографичных пошаговых сражениях с видом сверху. Катайтесь на скейте, преодолевайте препятствия и заезжайте на стены; осваивайте сложные серии движений и комбо, а также проходите испытания в Тимбер-Хиллс. Откройте тайны Беарфут-парка и сразитесь с хулиганами на скейтах, которых возглавляет Сонди-Медведь.