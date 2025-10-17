Мем This Is Fine превратился в метроидванию-платформер

Известный мем с собакой в горящей комнате получил игровое воплощение в виде метроидвании-платформера под названием This Is Fine: Maximum Cope. Проект успешно прошел кампанию по сбору средств на Kickstarter в прошлом году, получив от спонсоров около 52 000 долларов.

Согласно описанию, игрокам предстоит исследовать локации, сражаться с боссами, открывать способности и получать доступ к новым главам. Каждый противник в игре является воплощением повседневных тревог, а для продвижения по сюжету и более детального изучения уже пройденных областей потребуется побеждать уникальных боссов и получать их умения.

В игре предусмотрены точки отдыха, где можно сохраниться и выпить кофе. В качестве валюты используются кофейные зерна, за которые можно приобретать улучшения и пополнять запасы лечебного напитка. Также на уровнях разбросаны различные коллекционные предметы. Визуальный стиль проекта некоторые сравнивают с анимацией в игре Cuphead.

В рамках текущего фестиваля Играм быть в Steam доступна демонстрационная версия This Is Fine: Maximum Cope.