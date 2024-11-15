Для This War of Mine анонсировано сюжетное дополнение Forget Celebrations

11 bit studios анонсировала Forget Celebrations, новый сюжетный DLC, который скоро появится в игре This War of Mine, отметившей 10-ю годовщину с момента выхода. Кроме того, все деньги, собранные от дополнения, пойдут на благотворительность.

Спустя десятилетие после выхода This War of Mine миссия пролить свет на гражданские издержки войны далека от завершения. Вот почему совсем скоро игра получит новый благотворительный DLC Forget Celebrations. В этой новой истории вы вернётесь в охваченный войной Погорен, чтобы проследить путь Кати, опытного военного корреспондента. Вся прибыль студии от Forget Celebrations будет пожертвована на поддержку наших благотворительных партнёров в этой юбилейной инициативе.

Forget Celebrations представляет Катю, опытного военного корреспондента и одну из гражданских в This War of Mine, которых вы, возможно, помните. Этот дополнительный контент начинается с того, что она пытается написать книгу о трагедиях людей, пострадавших от конфликта.

Внезапная ракетная атака разрушает дом Кати и прерывает её работу. Теперь, тяжело раненая, она ждёт спасательную команду, отправленную её издателем. До её прибытия вы должны помочь Кате найти материалы книги, пытаясь выжить в охваченном войной городе.