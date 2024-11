This War of Mine отмечает свой 10-летний юбилей; разработчики планируют развивать франшизу

Польская студия 11 bit вошла в игровой мир как команда, которая создает игры, полные сложных тем и морального выбора. Этот этап их деятельности начался в 2014 году с выпуском This War of Mine, в которой игроку берут на себя роль гражданских лиц, переживающих войну.

С тех пор было продано более 9 миллионов копий, но 11 bit не просто вошла в историю продажами. В 2020 году игра вошла в список рекомендуемых к изучению для польских школ, а в 2022 году даже в учебную программу.

This War of Mine сегодня отмечает свой 10-й юбилей, и студия 11bit опубликовала в Twitter довольно интересную новость:

Хотя за последнее десятилетие произошло много событий, миссия игры — пролить свет на цену гражданских жизней на войне — далека от завершения. Оставайтесь с нами, чтобы узнать больше о будущем This War of Mine.

Это довольно неожиданно, потому что после стольких лет разработчики, похоже, посчитали игру закрытой главой и перешли к другим проектам. В конце концов, ряд создателей This War of Mine сейчас работают над игрой на выживание The Alters, которая выйдет в начале следующего года. Помимо поддержки недавно вышедшей Frostpunk 2, студия разрабатывает амбициозную приключенческую игру под кодовым названием Project 8.

На завтра, 15 ноября, запланирована конференция для инвесторов, где может быть анонсировано продолжение или что-то иное, связанное с This War of Mine.