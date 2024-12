This War of Mine получила юбилейное DLC Forget Celebrations, созданное в благотворительных целях

Вчера в продажу поступило дополнение This War of Mine: Forget Celebrations, разработанное поляками из студией 11 bit в честь 10-летия игры. Это благотворительный проект - вся прибыль от его продажи поступит в фонды War Child, Amnesty International, Liberty Ukraine и Indie Games Poland Foundation.

This War of Mine: Forget Celebrations доступно только на PC, и купить его можно в Steam. Дополнение не является автономным, поэтому для его прохождения требуется базовая версия This War of Mine.

Что касается непосредственно качества DLC, то пока что This War of Mine: Forget Celebrations получает хорошие оценки. Так, в Steam дополнение получило 89 % положительных отзывов от игроков.

Благотворительные DLC - не единственное предложение, которое разработчики приготовили к 10-летию игры. В Steam также организована распродажа This War of Mine и более ранних дополнений. Скидки значительные - базовую версию игры можно купить с 80% скидкой. Акция закончится 18 декабря.