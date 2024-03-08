Поляки из Mighty Koi показали концепт-арт Thorgal, мрачной фэнтези с элементами RPG

Mighty Koi, варшавская игровая студия, основанная в 2022 году, ставит перед собой цель всколыхнуть игровую индустрию. В студии работает более 100 человек, среди которых как молодые и креативные разработчики, так и ветераны сцены. В настоящее время команда работает над двумя проектами, один из которых - Thorgal.

Thorgal станет адаптацией легендарной серии комиксов Гжегожа Росиньского и Жана Ван Хамма, главным героем которой является самый известный викинг Торгал Эгирссон. По заявлениям создателей, эта приключенческая игра с элементами RPG может составить серьезную конкуренцию последней части серии Witcher.

Mighty Koi, игровая студия, основанная в 2022 году, хочет доказать, что "Ведьмак" - не единственная польская фэнтези-история, способная покорить мир. Студия владеет правами на две захватывающие игры, которые дают создателям огромные творческие возможности.

Цикл Thorgal покорил весь мир, был переведен на 18 языков и разошелся тиражом в 20 млн копий. Многие считают ее едва ли не самым успешным IP в Польше и Европе. Разговоры о создании игры по истории Торгала ходили не раз, но именно Mighty Koi обещает создать проект, в котором возьмет на себя роль самого знаменитого викинга. Проект разрабатывается на движке Unreal Engine 5, и разработчики используют самые современные технологии, способные вывести обе игры на новый уровень. Ожидается, что в анонсированной игре с рейтингом AA+/AAA появится ряд инновационных решений в привычных и полюбившихся геймплейных формулах. Поддержку студии оказывают такие сторонние партнеры, как Mastercard, AMD, NVIDIA и Mediatoon.

На данный момент о дате выхода Thorgal ничего не известно, но ждать придется около 2-3 лет. А пока можно взглянуть на представленные графические изображения из игры, выдержанные в мрачной атмосфере.