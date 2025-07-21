Aterdux впервые показали геймплей Thorny Times и рассказали о разработке в рамках интервью

Белорусская студия Aterdux Entertainment в рамках эксклюзивного интервью для YouTube-канала коститутка впервые продемонстрировала игровой процесс своего грядущего проекта Thorny Times. Это полноценный ремейк пошаговой стратегии Времена Раздора, оригинальная версия которой вышла более двадцати лет назад.

Разработчики Николай и Денис поделились, что создание ремейка во многом было мотивировано активным сообществом, которое до сих пор поддерживает игру. В показанном раннем билде можно увидеть значительно переработанную визуальную составляющую. Игра создается с нуля на движке Defold, а вся графика, включая юнитов, объекты на карте и интерфейс, была полностью перерисована с расчетом на современные 4K мониторы.

Несмотря на сохранение узнаваемого игрового процесса, Thorny Times предложит серьезные изменения в балансе и механиках. Разработчики планируют расширить ветки развития для некоторых юнитов, а также ввести новую систему бонусов, которые будут зависеть не только от артефактов, но и от врожденных способностей отряда и типа используемого им оружия. Например, стражники будут использовать копья, а рыцари — мечи, и у каждого типа вооружения появятся свои уникальные свойства.

Создатели также подчеркнули важность поддержки моддинга. Инструментарий для создания пользовательского контента планируется сделать доступным уже на этапе выхода демоверсии, которая ожидается осенью этого года. Выход игры в ранний доступ запланирован на весну 2026 года.