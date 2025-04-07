Энтузиаст готовит к релизу игру в духе Времен Раздора с ИИ-графикой и редактором сценариев

Разработчик под ником Yvan, работающий над собственным игровым проектом, поделился свежими новостями о разработке. Его игра черпает вдохновение в классической стратегии Времена Раздора (Times of Strife), и первая версия с готовым сценарием может выйти уже в этом месяце.

По словам разработчика, текущая версия уже играбельна и способна передать атмосферу оригинала. Из ближайших задач – доработка системы бонусов для юнитов.

Одной из особенностей проекта является встроенный редактор сценариев, созданный на движке Godot. Пока он тесно интегрирован с игрой, но в будущем Yvan планирует сделать его более автономным, чтобы пользователи могли легко создавать собственные сценарии, не углубляясь в структуру проекта.

Особое внимание Yvan уделяет визуальному стилю. Для создания ассетов используется модель от OpenAI, которая преобразует оригинальную графику Времен Раздора в пиксель-арт. Разработчик отмечает, что результат выглядит аутентично, напоминая ручную работу, и отличается от типичных изображений, генерируемых нейросетями вроде Stable Diffusion. Процесс создания ассетов небыстрый из-за технических лимитов и необходимости доработок, поэтому их количество пока ограничено.

Цель Yvan – воссоздать уникальную, немного жутковатую атмосферу Времен Раздора, которую он связывает с эффектом "зловещей долины", возникающим из-за использования реалистичных элементов в игровом контексте.

Судя по предыдущим сообщениям разработчика, проект находится в разработке уже некоторое время (первые упоминания датируются июнем 2023 года). За это время Yvan делился видео с геймплеем, демонстрировал анимации, систему апгрейда юнитов и проводил опросы среди заинтересованных пользователей касательно графики и потенциальной цены игры.

Yvan планирует выпустить первую версию игры с одним сценарием уже в апреле.