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Thorny Times 19.07.2004
Адвенчура, Ролевая, Тактика, Вид сверху, Фэнтези, Средневековье
7.4 40 оценок

Энтузиаст выпустил открытый движок Razdor для тактической RPG "Времена раздора"

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Энтузиаст под псевдонимом indicozy опубликовал в открытом доступе проект Razdor - современный движок для тактической ролевой игры "Времена раздора" (Discord Times). Программа написана с нуля на языке Rust с использованием графического интерфейса OpenGL 2 и распространяется бесплатно под лицензией MIT.

Времена раздора "Razdor - современный движок для игры"

Новый движок функционирует как независимая программная оболочка и принципиально не содержит защищенных авторским правом файлов. Все оригинальные данные, включая сценарии кампаний, текстуры, портреты юнитов, звуки и музыку в формате RAW, считываются напрямую из локальной папки с установленной копией игры. Разработка создавалась с прицелом на фанатское обновление Community Update 1.2 и обеспечивает полноценную совместимость с современными версиями Windows 10 и Windows 11, операционными системами семейства Linux, а также macOS на базе чипов Apple Silicon и Intel.

Автор полностью воссоздал математические формулы и правила оригинала 2004 года. Сражения разворачиваются на тактическом поле формата 2 на 6 клеток, где учитываются параметры инициативы, брони, сопротивления стихиям и количество доступных маневров за ход. На глобальной карте мира сохранен классический туман войны, механика найма бойцов в замках и церквях, сбор ежедневной подати с подконтрольных поселений, а также система выплаты жалования наемникам в полдень.

Помимо точного следования оригинальному геймплею проект предлагает ряд современных улучшений. Среди них значатся предпросмотр маршрута перемещения с указанием точного времени в пути, автоматическое преследование вражеских отрядов по щелчку мыши и возможность переставлять бойцов в отряде простым перетаскиванием карточек. Разработчик также внедрил векторные шрифты, которые сохраняют четкость на мониторах высокого разрешения, и исправил масштабирование игровой сетки при нестандартных пропорциях экрана.

В обновлениях ветки 0.2 автор реализовал поддержку пользовательских модификаций. Движок получил гибкий парсер конфигурационных файлов, благодаря чему сообщество смогло запустить глобальный мод Evolution со 161 уникальным юнитом, расширенными деревьями прокачки и новыми заклинаниями. Кроме того, в состав сборки включен встроенный редактор карт, создающий файлы формата DTm, которые корректно открываются как в Razdor, так и в оригинальной версии игры.

Оригинальная тактическая стратегия "Времена раздора" была создана минской студией Aterdux Entertainment и вышла 25 августа 2004 года. Впоследствии наработки этого проекта послужили фундаментом для создания средневековой ролевой серии "Легенды Эйзенвальда".

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