Культовая тактическая ролевая игра "Времена раздора" стала доступна на Android благодаря открытому движку "Раздор"

Энтузиаст под ником indicozy выпустил мобильную версию открытого движка Раздор для устройств под управлением Android. Проект представляет собой созданное на языке Rust переосмысление классической тактической ролевой стратегии "Времена раздора" от белорусской студии Aterdux Entertainment, вышедшей на персональных компьютерах в 2004 году. Мобильный релиз достиг версии 0.9.3 и позиционируется разработчиком в качестве кандидата в стабильную версию 1.0.

Для запуска игры на смартфоне требуется предоставить приложению системный доступ ко всем файлам и поместить оригинальные ресурсы стратегии в каталог DiscordTimes во внутренней памяти устройства. Сам движок распространяется по свободной лицензии MIT и не включает в себя защищенные авторским правом файлы оригинала, поэтому для прохождения сюжетных карт игрокам потребуется легальная копия игры или фанатское обновление Community Update.

Разработчик адаптировал интерфейс начала двухтысячных годов под сенсорные экраны при помощи набора жестов. Обычное касание служит левым щелчком мыши, длительное удержание вызывает контекстную информацию об армиях и зданиях, масштабирование карты осуществляется щипком двумя пальцами, а прокрутка списков и игрового поля выполняется двумя пальцами сразу. В настройках также доступен опциональный режим тачпада, превращающий дисплей в виртуальную сенсорную панель со свободным курсором.

В свежих сборках линейки 0.9 автор устранил критические ошибки, приводившие к аварийному закрытию игры при открытии дневника заданий и окон отряда. Экранная клавиатура при вводе имени персонажа или названия файла сохранения теперь отображается поверх интерфейса без сжатия пропорций экрана, а сама программа научилась автоматически поворачивать картинку вслед за устройством, позволяя играть как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.

Мобильный порт сохраняет все исходные геймплейные механики оригинала, включая путешествия по глобальной карте в реальном времени, захват замков, сбор податей с подконтрольных деревень и тактические пошаговые битвы на поле из 24 клеток. Дополнительно движок поддерживает мгновенный автоматический расчет боя силами искусственного интеллекта, расширенную книгу заклинаний без ограничения на 15 слотов и настраиваемую сложность боевого ИИ.

Установочный пакет APK рассчитан на устройства с архитектурой ARM и операционной системой Android 8 или новее. Параллельно автор подготовил тестовую сборку для устройств под управлением iOS 14 и выше, а также обновил исполняемые файлы для настольных операционных систем Windows, Linux и macOS.