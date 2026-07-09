Разработчики тактической ролевой стратегии Thorny Times поделились подробностями боевой системы и контента

Создатели тактической ролевой стратегии Thorny Times раскрыли новые подробности о наполнении игрового мира и изменениях в боевой системе грядущего ремейка Времена Раздора. Авторы рассказали о расширении оригинальных карт, внедрении новых уровней развития юнитов и переработке сетки сражений.

В рамках общения с сообществом разработчики из белорусской студии Aterdux Entertainment подтвердили, что в ремейк будут перенесены абсолютно все оригинальные карты. В их число войдут и такие популярные сценарии, как Устье Трейна и Другой берег. При этом старые локации не просто скопируют, а значительно расширят. Например, пустующий северный регион на карте Другой берег, пострадавший от войны по сюжету оригинала, планируют наполнить новыми случайными событиями, логовами дезертиров, древними руинами и уникальными наградами. Помимо классического контента, игроков ждут совершенно новые приключения, включая 1 одиночный сценарий и полноценную сюжетную кампанию из 3 глав.

Важные изменения коснутся боевой системы проекта. Разработчики активно обсуждают переработку классического поля боя. На данный момент рассматривается переход к формату сетки 5x2 или 6x2 вместо классической структуры с широким первым рядом и выделенным резервом. Избавление от механики резерва позволит упростить логику сопровождения важных сюжетных персонажей и сделает расстановку войск более тактической. Необходимость расширения поля боя продиктована еще и тем, что авторы планируют добавить новый, ранее невиданный уровень развития для всех существующих в игре юнитов, разнообразие которых было бы трудно уместить на стандартных 4 клетках.

Визуально сражения предложат игрокам 2 основных режима отображения, между которыми можно будет переключаться прямо в настройках. Это классический карточный интерфейс и современный изометрический вид с полноценными трехмерными моделями бойцов. При создании графики и анимаций для многочисленных портретов и фигур авторы задействуют современные генеративные технологии, что помогает значительно ускорить производство контента без ущерба для общего стиля. На текущий момент полностью завершена работа над кодом и основным функционалом игры, а новые скриншоты интерфейса уже появились на официальной странице проекта в Steam.

Студия продолжает вести переговоры с потенциальными издателями, однако сейчас этот вопрос не является для команды препятствием. Вся ключевая программная часть проекта готова, и авторы способны выпустить стратегию самостоятельно. По состоянию на 9 июля 2026 года разработчики занимаются финальной полировкой игрового баланса и контента перед полноценной презентацией игры.