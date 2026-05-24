Разработчики тактической RPG Thorny Times объявили о готовности игры на 100%

Студия Aterdux Entertainment, известная по проектам Времена Раздора и Легенды Эйзенвальда, поделилась важными новостями о разработке своей новой тактической ролевой игры Thorny Times. Создатели сообщили, что проект готов по части функционала на 100%, и в него уже можно играть. В связи с этим руководитель разработки вернулся к активному общению с сообществом после 6 месяцев отсутствия.

Помимо новостей о готовности, разработчики опубликовали демонстрацию главного меню игры. В ней показаны основные элементы интерфейса и настройки, а также поддержка нескольких локализаций. Авторы отметили, что данный визуал не является финальным результатом, поэтому они с интересом выслушают любые отзывы и предложения игроков по поводу его оформления.

Несмотря на завершение работы над кодом, авторы пока не нашли издателя. По их словам, это не критично, так как бюджет игры был небольшим, и окупить затраты будет несложно. Студия ищет партнера, который имеет выход на аудиторию серий Heroes of Might and Magic и Disciples, однако количество таких издателей в мире составляет меньше 10. Если подходящий партнер не найдется, разработчики планируют запустить проект самостоятельно.

В ближайшее время создатели начнут подготовку к релизу. В пределах 1 месяца планируется провести закрытый плейтест для активных участников сообщества, затем организовать закрытое тестирование для всех желающих, а после выпустить открытую демо-версию на платформе Steam. Страница игры в магазине вскоре будет обновлена, а в начале июня на ней появится полноценный трейлер и новые скриншоты.

Руководитель разработки также упомянул о планах порадовать фанатов культовой игры Disciples 2. В будущем студия надеется обсудить с компанией Kalypso возможность поработать над новой частью серии. Подобные переговоры уже проходили в период с 2017 по 2018 год, однако тогда соглашение не было достигнуто. К этому вопросу команда планирует вернуться уже после официального релиза Thorny Times.