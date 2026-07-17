Разработчики тактической стратегии Thorny Times запустили закрытое тестирование и раскрыли детали разработки проекта

Разработчики тактической ролевой стратегии Thorny Times, создающейся на основе классической игры "Времена Раздора", объявили о начале закрытого бета-тестирования. Создатели раскрыли подробности процесса разработки, поделились планами по выходу открытой демоверсии в начале августа 2026 года и ответили на вопросы сообщества о визуальном стиле и игровом процессе.

В рамках стартовавшего закрытого тестирования участники получили доступ к карте "Устье Трейна" и опубликовали кадры игрового процесса, демонстрирующие особенности интерфейса и инвентаря. Разработчики Николай Армоник и Денис Ломако, известный под псевдонимом Ulmo, подтвердили, что в финальную версию ремейка будут перенесены все избранные сценарии оригинала, включая карту "Другой берег". Также игроков ждет абсолютно новый авторский контент, в число которого войдут 1 одиночная карта и сюжетная кампания из 3 карт.

При создании графики авторы активно задействуют генеративный искусственный интеллект, что вызвало активные дискуссии среди игроков. Николай Армоник объяснил отказ от ручного рисования жесткими бюджетными ограничениями. По его оценкам, создание качественного художественного оформления вручную для более чем 150 персонажей потребовало бы огромного бюджета. Еще в 2019 году общие затраты на проект оценивались минимум в 250000 долларов, из которых 50% ушло бы исключительно на оплату труда художников. Использование нейросетей позволяет небольшой независимой команде ускорить процесс и оптимизировать расходы, а все возникающие графические недочеты создатели обещают исправить вручную перед релизом.

В процессе тестирования игроки также затронули тему темпа сражений. Отдельные пользователи выразили беспокойство, что долгие анимации ударов могут негативно сказаться на динамике боя. Денис пояснил, что для него пошаговые битвы строятся не вокруг графики и анимаций, а на основе тактического расчета, в связи с чем он настоял на сохранении классического карточного отображения персонажей и добавлении специального пункта в настройки.

Музыкальное сопровождение проекта, за которое отвечает композитор Екатерина Янцер, получило исключительно положительные оценки от игроков. Тестеры похвалили качество саундтрека и отметили, что звуковые дорожки отлично передают атмосферу игры.