Разработчики Thorny Times показали меню сценариев и новые возможности редактора

Команда разработчиков тактической RPG с элементами стратегии Thorny Times, которая является ремейком и духовным наследником "Времен Раздора" (Discord Times), поделилась новыми деталями проекта в своем Discord-сообществе. Был представлен скриншот интерфейса меню выбора сценариев, где игроки, предположительно, смогут выбирать между официальными кампаниями и пользовательскими картами.

Ключевым анонсом стала демонстрация расширенных возможностей по созданию именных персонажей. В Thorny Times авторы сценариев смогут создавать уникальных героев с нуля, настраивая их характеристики, описание, специальные параметры и, возможно, даже добавлять уникальные портреты. Это значительное отличие от предыдущих игр, где именные персонажи чаще всего были стандартными юнитами с присвоенным именем и предысторией. Такая гибкость позволит создавать более проработанных компаньонов и глубже прописывать сюжетные линии в пользовательских сценариях.

Также стало известно об увеличении количества слотов под артефакты для юнитов до четырех (ранее было три), что может повлиять на тактические возможности и баланс экипировки отрядов. Упоминались и другие улучшения интерфейса, вроде сортировки предметов.

Thorny Times находится в активной разработке, релиз ожидается во втором квартале 2025 года