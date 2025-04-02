Разработчики Thorny Times показали стартовые арты для всех сценариев и кампаний раннего доступа

Команда разработчиков игры, поделилась с игровым сообществом важным визуальным обновлением. В официальном Discord-канале проекта были опубликованы стартовые иллюстрации, которые будут встречать игроков перед запуском всех сценариев и кампаний, запланированных для версии игры в раннем доступе.

Публикация, сделанная разработчиком, вызвала оживление среди фанатов. Некоторые игроки уточнили, не является ли это запоздавшей первоапрельской шуткой, на что получили подтверждение: представленные арты действительно являются актуальными и войдут в игру.

Судя по обсуждению в сообществе, иллюстрации подготовлены для как минимум шести начальных локаций или сюжетных линий, включая «Раменское Королевство», «Тихая Пристань», «Проклятое озеро», «Устье Трейна», «Другой берёг» и «Сказка странствий».

Это обновление добавляет игре визуальной привлекательности и помогает создать нужную атмосферу еще до начала геймплея, что особенно важно для проекта, готовящегося к выходу в ранний доступ. Дата релиза Thorny Times пока не объявлена.