Разработчики Thorny Times убрали дату релиза из Steam и рассказали о ситуации с правами на бренд

Студия Aterdux Entertainment, известная по работе над проектом Времена раздора, внесла изменения на страницу своей грядущей игры Thorny Times в Steam. Разработчики убрали ранее заявленную дату выхода, заменив ее на статус "дата не объявлена".

Представитель студии, Николай Армоник, прокомментировал это решение, объяснив его желанием избежать дезинформации и неоправданных ожиданий у игроков из-за прошлых переносов. По его словам, это также является рекомендацией от потенциального издателя, с которым в данный момент ведутся переговоры.

Кроме того, команда разработчиков поделилась новостями о восстановлении своих прав на бренд Aterdux Entertainment™. Как сообщил Армоник, осенью 2024 года была предпринята попытка оспорить права студии на торговую марку, что привело к требованию Steam убрать название со страницы игры. Aterdux Entertainment пошла официальным путем, зарегистрировав трейдмарку в Евросоюзе и обратившись к юристам Steam. После предоставления необходимых документов права студии были подтверждены, и бренд был восстановлен на странице проекта.

Несмотря на отсутствие конкретной даты релиза полной версии, разработчики сообщили, что в этом году планируется выпуск демоверсии Thorny Times.