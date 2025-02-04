Разработчики Времён Раздора опубликовали инструментарий для моддинга спустя 20 лет

В Discord сообществе игры Времена Раздора произошло событие, которое без преувеличения можно назвать историческим. Один из основателей Aterdux Entertainment, Николай Армоник, опубликовал ссылку на официальный моддинг-кит (RMK), о существовании которого многие даже не подозревали!

Этот инструментарий, разработанный ещё в 2012 году, позволяет модифицировать практически все аспекты игры: от добавления новых объектов и юнитов до изменения механик и создания собственных заклинаний. RMK компилирует все изменения в ugs-файлы, которые используются игрой.

Как выяснилось, Николай передал этот пак одному из представителей сообщества ещё в 2012 году для распространения вместе с игрой. Однако по неизвестным причинам инструментарий так и не был обнародован. Всё это время моддеры Времён Раздора были вынуждены использовать самодельные инструменты и HEX-редакторы, существенно усложнявшие процесс разработки.

Новость о существовании RMK вызвала бурю эмоций в сообществе. Многие выразили удивление и сожаление, что столь полезный инструмент был скрыт на протяжении стольких лет. "Мы лезли по отвесной скале, прилагая все усилия, чтобы взобраться быстрее... А лестница всё это время была рядом" — прокомментировал один из участников дискуссии.

Несмотря на упущенное время, появление RMK открывает новую страницу в истории моддинга Времён Раздора. Теперь у энтузиастов появился мощный инструмент, который позволит создавать ещё более амбициозные и интересные модификации. Остаётся только ждать, какие шедевры появятся благодаря RMK в ближайшем будущем.