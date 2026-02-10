Разработка ремейка Времен Раздора продолжается после перерыва

Николай Армоник прервал молчание и обратился к участникам сообщества игры Thorny Times, известной также как Времена Раздора. Разработчик объяснил свое отсутствие в течение нескольких месяцев необходимостью взять отпуск. По его словам, после почти полутора лет непрерывной работы над проектом накопилась усталость, которая наложилась на ряд других негативных факторов. Это привело к временной приостановке активной фазы производства.

Тем не менее автор заверил фанатов, что игра никуда не пропала. Команда продолжает вести проект, общается с партнерами и по-прежнему рассчитывает довести стратегию до релиза в сервисе Steam. В данный момент ключевым вопросом для разработчиков является модернизация игры. Армоник подчеркнул, что выпускать ремейк проекта двадцатилетней давности в неизменном виде сейчас нельзя, так как аудитория сильно изменилась. Для комфорта современных игроков и успешного сотрудничества с издателями требуются определенные геймплейные изменения.

Ожидается, что новые подробности о ходе разработки появятся в течение весны. Также команда рассматривает возможность организации закрытого плейтеста, куда планируют пригласить желающих из комьюнити. Помимо этого, стало известно, что во время отдыха от основного тайтла разработчик начал заниматься еще одним небольшим игровым проектом, который он давно хотел реализовать, и эту работу он также намерен довести до конца.