Релиз Thorny Times перенесен на 2026 год, демо ожидается после летнего Steam Next Fest

Студия Aterdux Entertainment, известная игрокам по проектам Времена Раздора и Легенды Эйзенвальда, поделилась свежими новостями о своей грядущей тактической ролевой игре Thorny Times. Информация поступила после участия команды в питчинге на конференции "Игровая Индустрия".

Согласно заявлению Николая Армоника (основатель Aterdux), игрокам сначала предстоит опробовать открытую бесплатную демоверсию игры, которая выйдет после летнего фестиваля Steam Next Fest. А вот полноценный релиз Thorny Times с высокой вероятностью переносится на первый квартал 2026 года. Ранее на странице в Steam была указана дата 2 квартал 2025. Разработчики отмечают, что такие сроки связаны с условиями издателей.

Игра была одним из проектов, отмеченных жюри на недавней конференции "Игровая Индустрия" в рамках Indie Pitch.