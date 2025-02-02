Thorny Times от создателей Легенд Эйзенвальда перенесена на второй квартал 2025 года

Поклонникам пошаговых стратегий и тактических RPG придется запастись терпением. Разработчики из студии Aterdux Entertainment, известные по игре Легенды Эйзенвальда, сообщили о переносе даты выхода своего нового проекта Thorny Times.

Изначально игра, страница которой уже доступна в Steam, должна была выйти в первом квартале 2025 года. Однако, как следует из записи одного из основателей студии, Николая Армоника, издатель настоял на переносе релиза на второй квартал 2025 года. По его словам, это связано с желанием издателя уделить больше времени маркетинговой кампании.

Thorny Times позиционируется как идейный наследник дебютной игры студии — Времена Раздора. Игроков ждет фэнтезийный средневековый мир, где им предстоит собрать армию наемников, исследовать обширные стратегические карты, изучать заклинания и захватывать замки. Разработчики обещают сложные битвы-головоломки, в которых придется учитывать синергию бойцов и подбирать экипировку под каждого конкретного противника.

Помимо одиночной кампании, в игре будет представлен редактор сценариев, позволяющий создавать собственные истории с нелинейным сюжетом и множеством концовок.

Стоит отметить, что Thorny Times уже собрала более 300 вишлистов в Steam, несмотря на отсутствие активной маркетинговой кампании и геймплейных видео. По словам разработчиков, половина вишлистов приходится на игроков из России.