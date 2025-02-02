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Thorny Times 19.07.2004
Адвенчура, Ролевая, Тактика, Вид сверху, Фэнтези, Средневековье
7.8 21 оценка

Thorny Times от создателей Легенд Эйзенвальда перенесена на второй квартал 2025 года

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Новости

Поклонникам пошаговых стратегий и тактических RPG придется запастись терпением. Разработчики из студии Aterdux Entertainment, известные по игре Легенды Эйзенвальда, сообщили о переносе даты выхода своего нового проекта Thorny Times.

Изначально игра, страница которой уже доступна в Steam, должна была выйти в первом квартале 2025 года. Однако, как следует из записи одного из основателей студии, Николая Армоника, издатель настоял на переносе релиза на второй квартал 2025 года. По его словам, это связано с желанием издателя уделить больше времени маркетинговой кампании.

Thorny Times позиционируется как идейный наследник дебютной игры студии — Времена Раздора. Игроков ждет фэнтезийный средневековый мир, где им предстоит собрать армию наемников, исследовать обширные стратегические карты, изучать заклинания и захватывать замки. Разработчики обещают сложные битвы-головоломки, в которых придется учитывать синергию бойцов и подбирать экипировку под каждого конкретного противника.

Помимо одиночной кампании, в игре будет представлен редактор сценариев, позволяющий создавать собственные истории с нелинейным сюжетом и множеством концовок.

Стоит отметить, что Thorny Times уже собрала более 300 вишлистов в Steam, несмотря на отсутствие активной маркетинговой кампании и геймплейных видео. По словам разработчиков, половина вишлистов приходится на игроков из России.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Anton Shvyrkov

Логично, в общем-то. Тут столько потенциальных хитов выходят - эту игру просто не заметят.

0
Alex40001

пускай вообще не выходит.

https://ru.wikipedia.org/wiki/2025

с тем же гвном "олд эра" бодаться во 2 квартале гвноедо по героям больше чем тех кто слышал про эту игру

и это так без индюшатины.

весь маркетинг пару статей на пг)

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