В открытом движке "Раздор" 1.5 появился вид от первого лица и легальная загрузка ресурсов "Времен раздора"

Студия Aterdux Entertainment официально разрешила некоммерческому фанатскому движку "Раздор" распространять ассеты и оригинальные карты тактической RPG Времена раздора 2004 года в публичных сборках. Авторские права и лицензия сохраняются за создателями оригинала, а выданное разрешение действует только для основного проекта разработчика под ником indicozy и не переносится на форки. Примечательно, что еще в декабре 2022 года авторы "Времен раздора" Николай Армоник и Денис Ломако обещали выпустить переиздание игры в Steam с поддержкой современных версий Windows и модов, но релиз так и не состоялся.

Благодаря полученному разрешению пользователям больше не требуется самостоятельно искать установочные файлы оригинала для запуска сценариев. Если копия "Времен раздора" не обнаружена на устройстве, движок на языке Rust теперь автоматически загружает архив с игрой из каталога при запуске и сразу открывает главное меню. Музыка и звуковые эффекты активируются мгновенно без перезапуска приложения, а заставка и экран загрузки оформлены оригинальными иллюстрациями еще до завершения настройки. При этом в репозитории проекта на GitHub по-прежнему не хранятся ресурсы оригинала, а код распространяется по лицензии GPL-3.0-only.

Главным геймплейным и визуальным нововведением патча 1.5.0 стал режим камеры От первого лица, который дополнил существующие виды Плоский, 2.5D и От третьего лица. Игрок может переключаться на вид глазами героя и настраивать поведение горизонта через параметр Даль, выбирая уход земли за горизонт, плавный подъем к виду сверху или сферическое искривление в формате Шар. Для режимов От третьего лица и От первого лица появились тонкие настройки высоты, наклона, угла обзора и кривизны ландшафта, а также опциональный автоповорот камеры вслед за движением героя. Для съемки скриншотов без интерфейса добавлен режим Фото на клавишу P, ставящий мир на паузу и сохраняющий кадры в папку photos.

Графическая подсистема получила динамическое освещение со сменой рассвета, дня, заката и ночи, при котором в окнах зданий зажигается свет, а герои и армии несут факелы. Дополнительно включаются вращающиеся каждый игровой час тени от солнца на деревьях, камнях и постройках, а опция Ровная яркость позволяет менять оттенки суток без сильного затемнения карты. Среди других опциональных эффектов значатся погода со снегом, дождем, маревом и пеплом в зависимости от биома, дым из труб, летящие птицы, речные течения, морские волны у берегов, блики на воде и мягкий облачный туман войны. В тактических сражениях появилась опция тряски экрана при сильных ударах и гибели отрядов, а павшие бойцы теперь отмечаются черепом вместо обычного красного портрета.

Чтобы компенсировать возросшую нагрузку на слабых системах и смартфонах, разработчики добавили в меню Качество графики пресеты Оригинал, Низкое, Среднее и Высокое, изменяющие все эффекты в 1 клик. Для тонкой оптимизации предусмотрены снижение разрешения карты при сохранении четкости шрифтов, ограничение кадровой частоты до 30 или 60 FPS, настройка качества воды и режим экономии батареи со снижением частоты до 10 кадров в секунду при простое. Оценить производительность устройства позволяет встроенный бенчмарк Тест производительности, который за 30 секунд прогоняет текущие параметры или за 3 минуты проверяет все доступные профили с выводом таблицы.

В дневнике героя появилась вкладка Летопись, фиксирующая по дням сюжетные события, битвы, захваты, найм войск и выполненные задания, а после завершения карты открываются Итоги с маршрутом отряда и статистикой. Сами игровые сессии теперь можно записывать и воспроизводить через встроенный плеер со скоростью до 16x и отметками сражений на временной шкале. Движок также вернул классическую механику оригинала, позволяющую оставлять погибших бойцов в гарнизонах замков и фортов, а переключение между 2 последними модификациями ускорилось за счет кэширования.

На Android версия 1.5 отказалась от запроса разрешения на доступ ко всем файлам устройства и перенесла сохранения, карты и моды во внутреннюю директорию приложения. Из-за ограничений системы при удалении игры с телефона локальные данные теперь стираются, поэтому в меню загрузки добавили инструменты экспорта и импорта архивов с прогрессом. Выпущенный вскоре хотфикс 1.5.1 исправил навязчивое появление окна переноса старых сохранений на Android, сократив его показ до 1 раза при старте после обновления. Сборки движка доступны для Windows, Linux, macOS, Android и iOS, а исходный код открыт на GitHub.