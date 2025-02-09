Юридическая битва за Aterdux: Разработчик Thorny Times о конфликте с инвестором

Разработчики ролевой игры Время Раздора (ВР) и Легенды Эйзенвальда (ЛЭ), оказались втянуты в конфликт, связанный с правами на интеллектуальную собственность и использованием названия бывшей студии Aterdux Entertainment. Об этом стало известно из переписки в Discord канале игры

Как выяснилось, конфликт разгорелся между разработчиками и бывшим инвестором Aterdux, Александром Дергаем. Николай Армоник, один из ключевых разработчиков Времени Раздора и совладелец прав на ВР, подробно описал ситуацию.

По его словам, Дергай, выступив инвестором ЛЭ, впоследствии занял пост CEO компании. После релиза Эйзенвальда, несмотря на достижение миллионного гросса, по словам Дергая, все средства ушли на погашение долгов инвесторам. В результате, команда разработчиков, получавшая зарплаты значительно ниже рыночных, постепенно распалась. В 2022 году Дергай ликвидировал белорусское ООО Атердакс Энтертэйнмент.

Армоник подчеркнул, что разработчики не получили от Эйзенвальда "ничего кроме итогового стресса и краха надежд", и отказались от дальнейшего сотрудничества с Дергаем. Также, Дергай пытался получить права на ВР, принадлежащие лично Армонику, что и стало камнем преткновения в переговорах по проекту GoodKnight, который в итоге был признан нелегитимным.

Конфликт обострился, когда разработчики Времени Раздора попытались использовать название Aterdux в Steam. Дергай, обладающий правами на ЛЭ, заявил о нарушении прав и использовании "ложной идентичности" (false identity). В результате, Steam запретил Армонику использовать название Aterdux и его логотип, пригрозив полным баном аккаунта.

"Зная Дергая, я бы предположил что он просил Стим вообще забанить ТТ как проект, но так как у него нет для этого никаких бумажных оснований, то максимум что смогли сделать Стимовцы это применить пункт о false identity и забанить мне использовать название Aterdux." - прокомментировал ситуацию Николай Армоник.

Армоник также упомянул, что Дергай является "кастанедианским инструктором тенсегрити", намекая на возможные сложности в деловых отношениях.

В ходе обсуждения был затронут вопрос происхождения логотипа Aterdux. Армоник рассказал, что псевдо-руническое начертание названия было создано им еще в 2002 году и вдохновлено музыкой Manowar и викингскими мотивами. Логотип с головой дракона появился позже и является фрагментом герба, созданного Армоником как участником рыцарского объединения "Меч и Ворон".