Эпическое путешествие сквозь эпохи в новом трейлере пошаговой RPG Threads of Time

На Tokyo Game Show 2025 и PC Gaming Show Tokyo Direct издатель Humble Games и студия Riyo Games представили новый трейлер и скриншоты своей амбициозной пошаговой RPG Threads of Time. Игра обещает стать настоящим путешествием сквозь века, соединяя доисторический мир динозавров, киберпанковую антиутопию будущего и мифические города прошлого.

В основе геймплея лежит стратегическая пошаговая система боёв, где ключевым элементом становится контроль над временем. Игроки смогут замедлять, ускорять или полностью менять ход сражений, комбинируя атаки и создавая мощные командные удары. Среди представленных героев выделяется Рин, ниндзя-кицунэ из 2400 года, мастер иллюзий и клинка, а также таинственный Химменхайм — доисторический город, где бок о бок живут викинги и динозавры.

Threads of Time использует мощь Unreal Engine 5, сочетая ретро-пиксельный стиль с современной 2,5D-графикой. Каждая эпоха в игре — это уникальная локация с собственными тайнами, монстрами и персонажами, которые можно привлечь в команду. Цель игрока — восстановить Орден Рыцарей Времени и остановить заговор, угрожающий разрушить саму ткань мироздания.

Разработчики обещают: от 70-х годов до далёкого будущего, каждая битва станет испытанием тактики и смекалки. Threads of Time объединяет классический шарм ретро-RPG с современными технологиями, создавая масштабное приключение для любителей жанра.

Игра выйдет на ПК (Steam) и консолях, включая Xbox Series. Дата релиза пока держится в секрете.