Threads of Time уже привлекла более 350 000 желающих в Steam

Пошаговая ролевая игра Threads of Time от студии Riyo Games набрала впечатляющие 350 000 добавлений в списки желаемого в Steam. Игра обещает увлекательное путешествие между эпохами одного мира, сочетая элементы классического фэнтези и научной фантастики.

Геймплей Threads of Time объединяет исследование красочных локаций, стратегические пошаговые сражения, выполнение квестов и насыщенные диалоги с персонажами. Игрокам предстоит разгадывать тайны мира, сталкиваться с разнообразными противниками и принимать решения, влияющие на развитие сюжета.

Выход проекта планируется на Xbox Series и ПК, но точная дата релиза пока не объявлена. Riyo Games уже продемонстрировала видео с атмосферными локациями, динамическими боями и уникальными игровыми механиками, что позволило привлечь внимание сотен тысяч игроков. Threads of Time обещает стать одной из заметных RPG последних лет, сочетая глубокую историю и увлекательный пошаговый геймплей.