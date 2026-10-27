Культовый sci-fi роман "Задача трёх тел" получит адаптацию - анонсирована кинематографичная Three-Body: Eve of Judgment

В цифровом магазине Steam появилась страница научно-фантастической игры под названием Three-Body: Eve of Judgment. Этот проект представляет собой сюжетное приключение в формате интерактивного кино, создаваемое по официальной лицензии всемирно известного литературного цикла «Память о прошлом Земли» китайского писателя Лю Цысиня, куда входит известный роман "Задача трёх тел"

События Three-Body: Eve of Judgment развернутся накануне масштабной «Операции Гучжэн» — ключевого эпизода первой книги трилогии. Человечество стоит на пороге столкновения с внеземной цивилизацией Трисоляриса, в то время как на Земле активно действует подпольное движение сторонников пришельцев.

В центре повествования окажется отставной ветеран спецназа Чэнь Аньцзю. Получив секретное задание по эвакуации важной персоны, герой под чужим именем проникает на борт гигантского танкера «Судный день» — замаскированного командного центра ETO. На борту судна обостряется скрытый конфликт между враждующими фракциями коллаборационистов, где грань между союзниками и предателями окончательно стирается на фоне приближающегося часа атаки военных.

Игровой процесс строится на исследовании палуб, поиске улик, решении логических задач и преодолении препятствий. В Three-Body: Eve of Judgment игрокам предстоит использовать портативные глушилки сигналов и обходить системы наблюдения. Вместе с этим нужно будет принимать важные решения, последствия которые напрямую отразятся на сюжете и концовках.

Three-Body: Eve of Judgment разрабатывается пока только для ПК. Официальные сроки релиза разработчики назовут позже.