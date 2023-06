Анонсировано психологическое приключение в стиле пиксель-арт Three Minutes to Eight ©

Компания Assemble Entertainment официально анонсировала грядущий сайд-скроллер под названием Three Minutes to Eight, который позволит игрокам погрузиться в головокружительное приключение на ПК, Nintendo Switch, консолях и мобильных устройствах.

В Three Minutes To Eight игроки могут отправиться в захватывающее приключение в пиксельной графике, где главный герой должен умереть ровно в 19:57. Чтобы этого не произошло, игрок должен найти способ обмануть смерть, встречая на своем пути скрытые секреты и маловероятные повороты. Также есть несколько концовок, которые нужно разблокировать, с процедурно сгенерированными элементами и рандомизированными событиями.

Поскольку игра постоянно развивается, игроки могут рассчитывать на повторную игру несколько раз, чтобы разобраться во всем этом. Это предлагает сюжетный опыт, который, вероятно, останется с игроком даже после титров. Если это кажется вам правильным, вы можете найти более захватывающие повествования в нашем списке лучших повествовательных приключенческих игр для мобильных устройств.

Игра также может похвастаться стильной эстетикой киберпанка, а также красочными NPC. Вам придется дождаться четвертого квартала, чтобы получить в свои руки игру, а пока, если вы хотите узнать больше об игре, вы можете сделать это, добавив Three Minutes to Eight в свой список желаний в Steam. в данный момент.

Three Minutes To Eight выйдет на ПК (Steam), Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и мобильных устройствах в четвертом квартале 2023 года.