Загадочное приключение с боковой прокруткой Three Minutes to Eight выйдет на ПК 23 октября ©

Издатель и разработчик инди-игр из Висбадена (Германия) Assemble Entertainment и разработчик инди-игр из Таллина (Эстония) Chaosmonger Studio объявили о выходе их загадочного приключения Three Minutes to Eight на ПК в Steam и GOG 23 октября 2023 года. В этой загадочной атмосферной игре, в которой игрокам суждено встретить свою безвременную кончину ровно в 19:57, игроки пытаются найти способ обмануть смерть и разгадать скрытые тайны истории.

В дополнение к этому захватывающему анонсу команда выпустила свой первый короткометражный фильм, представив разработчика Николу Пиовесан, который дает возможность подробно рассказать о создании игры и о том, как ему пришла в голову идея Three Minutes to Eight.

Действие игры разворачивается в ближайшем будущем, где игроки должны раскрыть секретные пути, найти способы обмануть смерть и разблокировать несколько концовок уникальной тайны.

Каждый запуск включает в себя случайные элементы и различные события, которые заставят игроков вернуться в игру несколько раз. Three Minutes to Eight призвана имитировать пограничное состояние ума, которое балансирует на грани сознания, где все возможно, но остается неуловимым.