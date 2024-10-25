Градостроительный симулятор на выживание Thrive: Heavy Lies the Crown выйдет 7 ноября

Thrive: Heavy Lies the Crown выйдет в раннем доступе Steam 7 ноября 2024 года, погружая игроков в роль правителя земли Найсамор, где каждое решение влияет на судьбу королевства. Исследуйте средневековый мир, сражайтесь в RTS-битвах и делайте трудный моральный выбор, который определит, станет ли ваш народ процветающим или будет бороться за выживание.

В Thrive: Heavy Lies the Crown сочетаются градостроительство, принятие решений и боевые стратегии в реальном времени. Сюжетная линия развивается в зависимости от ваших действий: какие союзы вы создадите и какие враги встанут у вас на пути. Играйте в одиночку или объединяйтесь с друзьями в PvP и кооперативном режиме для четырех игроков.