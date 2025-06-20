Manor Lords встречает фэнтези: стратегия Thrive: Heavy Lies the Crown покинула ранний доступ и получила крупную скидку

Любите фэнтези и стратегии? Тогда Thrive: Heavy Lies the Crown — то, что стоит попробовать. Эта уникальная смесь RTS, градостроительного симулятора и RPG наконец-то добралась до полноценного релиза: игра вышла в версии 1.0 и уже доступна в Steam со скидкой 65% до 26 июня.

Thrive сочетает в себе стратегические элементы в духе Manor Lords и атмосферу магического средневековья. Здесь вы — правитель вымышленного королевства, развивающий поселение, принимающий важные политические решения и защищающий народ от внешних угроз. При этом играть можно как в одиночку, так и в кооперативе.

На глобальной карте присутствуют элементы 4X: исследование мира, сбор ресурсов, взаимодействие с соседними деревнями и армиями. Ключевая особенность Thrive — реакция мира на выбор игрока. Вы можете быть справедливым правителем или жестоким тираном — всё это влияет на развитие сюжета и мира вокруг вас.

Развивайте технологии, стройте торговые пути, улучшайте экономику и укрепляйте оборону. Thrive — это не просто стратегия, а настоящая история, в которой вы — главный архитектор будущего.