Amazon Game Studios уходит из MMO: Lost Ark и Throne and Liberty передадут их создателям

Amazon Game Studios фактически завершает работу с MMO. Компания объявила, что больше не будет напрямую заниматься западными версиями Throne and Liberty и Lost Ark, передав обе игры их первоначальным разработчикам.

Первой сменит владельца Throne and Liberty. В четвёртом квартале 2026 года западные серверы, издательские функции и операционное управление перейдут к NC и её дочерней FirstSpark Games. Amazon занималась игрой на Западе почти два года.

Для игроков переход должен пройти относительно незаметно: персонажи, прогресс, инвентарь, покупки, регионы и доступ к платформам сохранятся. Игра продолжит работать в Steam, на PlayStation и Xbox, а к существующим вариантам доступа добавится платформа PURPLE от NC.

Однако из-за миграции данных некоторые крупные обновления могут задержаться. Amazon отдельно предупредила, что большие контентные релизы могут выйти уже после завершения перехода.

Следующей станет Lost Ark. В начале 2027 года её западная версия полностью перейдёт под управление Smilegate — оригинального разработчика игры. Компания возьмёт на себя издательскую деятельность, поддержку игроков, магазин и дальнейшее развитие проекта.

При этом пользователи также сохранят свои аккаунты, персонажей, прогресс, предметы, покупки и баланс кошелька Steam. Миграция будет автоматической, если игрок не решит отказаться от неё.

Но Amazon фактически оставляет MMO-направление не на пустом месте. Компания постепенно отходит от стратегии, в рамках которой пыталась закрепиться на рынке крупных онлайн-игр. Ранее закрылась New World, а судьба амбициозной MMO по «Властелину колец» остаётся неопределённой.