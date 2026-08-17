Amazon отдала 70 миллионов долларов за Throne and Liberty - теперь компания досрочно отказалась от MMORPG

Amazon Games, похоже, поставила крест на одном из своих крупных проектов в жанре MMORPG. Компания решила досрочно отказаться от глобальных издательских прав на Throne and Liberty, за которые, согласно данным корейских отраслевых СМИ, ранее могла заплатить разработчику NCSoft около 70 миллионов долларов.

Сделка выглядела особенно масштабной на фоне первоначальных планов. Договор между Amazon и NCSoft должен был действовать до сентября 2028 года, а затем мог быть продлен еще на год. Однако теперь издательские права на игру возвращаются NCSoft значительно раньше установленного срока.

Примечательно, что Amazon, как утверждается, уже выплатила всю сумму по первоначальному соглашению. При этом новая договоренность о досрочном прекращении сотрудничества, судя по опубликованным данным, не предусматривает возврата части этих денег.

Throne and Liberty вышла на западном рынке в октябре 2024 года. На старте MMORPG привлекла большое внимание игроков: пиковое количество одновременно находившихся в игре пользователей Steam превысило 336 тысяч. Для нового проекта это был серьезный результат, однако удержать аудиторию надолго не удалось.

Менее чем за год игра потеряла около 95% своего пикового онлайна. На фоне этого первоначальные затраты Amazon на получение глобальных прав теперь выглядят особенно болезненно.

У проекта было несколько проблем, которые могли отпугнуть западную аудиторию. Throne and Liberty делает серьезную ставку на гильдейское взаимодействие и масштабные сражения в открытом мире, включая PvP. Для части игроков это стало преимуществом, но для других — источником постоянного раздражения.

Не последнюю роль сыграла и система развития персонажа. Улучшение экипировки и навыков требует значительного количества времени, а внутриигровая экономика и связанная с аукционом премиальная валюта также неоднократно становились предметом критики.

При этом решение Amazon, вероятно, связано не только с результатами конкретной MMORPG. Компания заметно меняет направление своего игрового бизнеса. Amazon Games сокращает присутствие в традиционных MMORPG, одновременно делая ставку на другие направления, включая облачный игровой сервис Luna и проекты с использованием искусственного интеллекта.

Throne and Liberty стала очередным громким примером пересмотра стратегии Amazon. Ранее компания объявила о прекращении поддержки New World, а также постепенно отказывается от издательских планов, связанных с другими крупными онлайн-проектами.