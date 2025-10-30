Amazon сократила поддержку своих игр, но Lost Ark и Throne and Liberty продолжат получать обновления

Компания Amazon провела масштабные сокращения в своём игровом подразделении, отказавшись от части сотрудников и снизив участие в создании игр AAA-класса, особенно MMO-проектов. Самой заметной жертвой новой стратегии стала New World — внутренняя разработка Amazon Game Studios, которая больше не получит обновлений. Это решение вызвало волну негодования среди фанатов: многие игроки объявили бойкот будущим играм Amazon, обвиняя компанию в предательстве преданных сообществ.

Однако не всё так мрачно. Lost Ark, издаваемая Amazon в сотрудничестве со студией Smilegate, продолжит развиваться. Разработчики уже готовят масштабное обновление 19 ноября 2025 года, которое добавит новые рейды — Kazeros: Act 4 и Kazeros Denouement: Final Day. В декабре появится подробная дорожная карта на 2026 год, где будет представлен дальнейший план расширения континента Аркезия. Недавно объединение серверов восточного и западного побережья США позволило создать общее игровое пространство, а в ближайшее время улучшения коснутся систем поиска групп и подбора соперников.

Поддержку также сохранит Throne and Liberty, издателем которой выступает Amazon, хотя детали будущих обновлений пока неизвестны. Представительница компании Бриттни Хефнер подтвердила, что обе игры продолжат получать регулярные апдейты и взаимодействие с сообществом.

Стоит отметить, что и Lost Ark, и Throne and Liberty — это внешние проекты, где Amazon выступает лишь издателем, тогда как New World была внутренним продуктом студии. Возможно, именно это стало причиной разного подхода к их судьбе.

Тем временем под вопросом остаётся и судьба MMO по «Властелину колец», анонсированной в 2023 году. После пересмотра стратегии Amazon её будущее выглядит всё менее определённым.