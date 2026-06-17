Astrum Entertainment назвала дату запуска партнерской программы для русскоязычной версии Throne and Liberty

Компания Astrum Entertainment объявила о скором старте официальной партнерской программы для русскоязычной версии многопользовательской ролевой игры Throne and Liberty. Набор авторов контента начнется 27 июля 2026 года, вместе с чем будут опубликованы подробные условия участия и требования к кандидатам.

Данный анонс последовал за волной критики со стороны русскоязычного сообщества и создателей контента. Ранее в июне 2026 года некоторые популярные стримеры и лидеры игровых сообществ высказали недовольство методами продвижения и поддержки проекта после начала открытого бета-тестирования, стартовавшего 19 мая 2026 года. Среди основных претензий аудитории упоминались отсутствие четкой дорожной карты обновлений, задержки с реализацией функций трансфера между серверами и дефицит инструментов поддержки для гильдий.

Согласно официальному заявлению издателя, новая партнерская программа призвана поощрить авторов, которые вносят вклад в развитие русскоязычного сообщества игры. Для участников подготовлены специальные бонусы, эксклюзивные внутриигровые возможности и другие преимущества. Подробные правила, требования к каналам и структура вознаграждений будут полностью раскрыты в день официального запуска.

Аудитория проекта надеется, что начало работы с блогерами и стримерами станет первым шагом к улучшению обратной связи между издателем и игроками. Помимо поддержки авторов, пользователи продолжают ожидать публикации планов по дальнейшему развитию серверов и исправлению технических неполадок. На данный момент русскоязычная версия Throne and Liberty доступна на персональных компьютерах через площадки VK Play и Astrum Play.