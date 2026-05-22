Astrum Entertainment провела закрытую презентацию Throne and Liberty и раскрыла планы по развитию MMORPG

20 мая московском Loft Hall прошла закрытая презентация MMORPG Throne and Liberty, издателем которой в России и странах СНГ выступает Astrum Entertainment. Мы посетили это мероприятие и лично, в числе первых, узнали о планах компании по запуску проекта для русскоязычной аудитории.

По словам Тони Уоткинса, CEO Astrum Entertainment, команда видит колоссальный интерес аудитории и понимает высокую ответственность перед игроками. Именно поэтому создатели Throne and Liberty пошли дальше локализации — команда работает над полноценной культурной адаптацией, учитывает обратную связь сообщества и готовит уникальный контент.

С 19 мая началась стадия открытого бета-тестирования, в которой игрокам доступен клиент с полной текстовой локализацией, а также особые амитои — Золотая рыбонька, Жар-птенчик и Царевна-лягуша. Эти спутники стали одним из первых примеров регионального контента, который отличает российскую версию от глобальной.

На этом команда не планирует останавливаться, будет внимательно следить за пожеланиями сообщества геймеров и учитывать их при внесении изменений в игру. В ближайших планах — онлайн-мероприятие с участием корейской команды First Spark Games, которая занимается долгосрочной поддержкой Throne and Liberty.

В рамках Q&A-сессии глава разработки Throne and Liberty Гонсу Пак отметил особый интерес российских игроков к PvP-направлению, а также подтвердил, что команда намерена постепенно актуализировать контент, чтобы пользователи в регионе получали обновления одновременно с глобальным сообществом.

Издатель делает ставку на глубокую адаптацию, диалог с сообществом и региональный контент. Судя по интересу игроков и вниманию к деталям, Throne and Liberty может стать одним из самых заметных MMORPG-релизов года для русскоязычной аудитории.

Муненг Цой, CEO First Spark Games, сказал:

Для нас большая честь и ответственность работать с Astrum Entertainment над запуском Throne and Liberty в российском регионе. Мы прислушались к сообществу, учли уроки глобального релиза и сейчас сфокусированы на том, чтобы сделать российскую версию максимально комфортной и наполненной. Открытый бета-тест — это важнейший шаг, и мы продолжим активно дорабатывать игру, опираясь на фидбэк игроков.