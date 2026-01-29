Башня Жажды, экспедиции и жильё: в Throne and Liberty вышло крупное обновление

Для Throne and Liberty стало доступно масштабное обновление, расширяющее PvE-контент и игровые системы. Главным нововведением стал режим «Башня Жажды» — испытание для одиночных игроков и групп до шести человек. Башня состоит из случайно генерируемых этажей, что делает каждое прохождение уникальным и требует гибкой тактики, особенно на высоких уровнях сложности.

Серьёзные изменения затронули экспедиции Амитои. Теперь они позволяют зарабатывать опыт для развития профессий, а продолжительность вылазок напрямую зависит от выбранного региона. Это поощряет более осмысленный выбор направлений и делает экспедиции полезными не только с точки зрения лута, но и прокачки.

Обновление также углубило систему жилищ. Игроки получили возможность менять форму стен, наносить разные покрытия на отдельные секции и приглашать помощников для оформления интерьера. Всё это даёт больше свободы для персонализации собственного пространства.

Кроме того, в игру вернулось временное событие «Удача Мистического Портала». До 22 февраля игрокам доступна специальная мини-игра, предлагающая награды за ежедневный вход и активное участие.