Cтартовала открытая бета-версия Throne and Liberty на Xbox Series X/S, PS5 и ПК

Некогда продолжение Lineage от NCSoft, а теперь совершенно новая MMORPG, Throne and Liberty, выйдет менее чем через два месяца. Тем не менее, игроки из разных регионов уже могут принять участие в открытой бета-версии для Xbox Series X/S, PS5 и ПК.

Доступная до 23 июля, бета-версия будет доступна в Северной Америке, Европе, Южной Америке, Японии, Австралии и Новой Зеландии. Язык и текстовые опции включают английский, японский и корейский, хотя для последнего можно также выбрать французский, немецкий, испанский и бразильско-португальский.

Также включена поддержка кросс-игры, что позволяет игрокам на разных платформах объединяться в команду. Однако прогресс не будет перенесен в игру.

Throne and Liberty выходит 17 сентября по всему миру. Она предлагает режимы PvE и PvP, включая амбициозный режим Осада замка, который поддерживает тысячи игроков. Точное содержание открытой бета-версии неизвестно, но это была бы идеальная возможность для стресс-тестирования режима.