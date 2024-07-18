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Throne and Liberty 17.09.2024
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Условно-бесплатная, От третьего лица, Фэнтези
6.6 113 оценок

Cтартовала открытая бета-версия Throne and Liberty на Xbox Series X/S, PS5 и ПК

monk70
Новости

Некогда продолжение Lineage от NCSoft, а теперь совершенно новая MMORPG, Throne and Liberty, выйдет менее чем через два месяца. Тем не менее, игроки из разных регионов уже могут принять участие в открытой бета-версии для Xbox Series X/S, PS5 и ПК.

Доступная до 23 июля, бета-версия будет доступна в Северной Америке, Европе, Южной Америке, Японии, Австралии и Новой Зеландии. Язык и текстовые опции включают английский, японский и корейский, хотя для последнего можно также выбрать французский, немецкий, испанский и бразильско-португальский.

Также включена поддержка кросс-игры, что позволяет игрокам на разных платформах объединяться в команду. Однако прогресс не будет перенесен в игру.

Throne and Liberty выходит 17 сентября по всему миру. Она предлагает режимы PvE и PvP, включая амбициозный режим Осада замка, который поддерживает тысячи игроков. Точное содержание открытой бета-версии неизвестно, но это была бы идеальная возможность для стресс-тестирования режима.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
KIIIL

Попробуем . Спасибо за инфу +

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Alex40001

ну как?

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KIIIL

качает чёт долго при стандартных 100 мб , только 80%

0
Alex40001 KIIIL

хз серая кнопка у меня весит шейдеры вроде скомпилировались но дальше не идет

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KIIIL Alex40001

почти добрался , попробую. Может сервер перегружен? Сбой какой?

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Alex40001 KIIIL

с обходом пашет без нет. если пробовать чтобы кнопка загорелась и обратно то выкидывает

0
KIIIL Alex40001

Зашёл, тоже серый Enter . Как обошёл?

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Пользователь ВКонтакте

Сижу жду с серой кнопкой входа) // Иван Бойко

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