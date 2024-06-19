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Throne and Liberty 2024 г.
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Условно-бесплатная, От третьего лица, Фэнтези
6.7 112 оценок

Фэнтезийная MMORPG Throne and Liberty выйдет 17 сентября на ПК и консолях с кросс-плеем

monk70
Новости

Сегодня Amazon Games сообщила, что фэнтезийная MMORPG Throne and Liberty от NCSoft выйдет в Северной и Южной Америке, Европе, Австралии, Новой Зеландии и Японии менее чем через три месяца. Если быть точным, игра выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X (с кросс-плеем, как было объявлено ранее) 17 сентября. Amazon Games также подтвердила, что бизнес-модель будет бесплатной, как и в оригинальном корейском релизе. Открытый бета-тест будет проходить на всех платформах с 18 по 23 июля, что позволит игрокам ознакомиться с игрой до запуска.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Андрей Ккккк

Amazon games? После их "шедевра" New world тяжело им верить. У амазона вообще похоже ничего хорошо не получается кроме почты.

1
Niphestotel

Они издатель, а так это корейская игра

0
w_temptation

блок есть?наверняка

0
Niphestotel

Скорее всего будет

0