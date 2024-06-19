Фэнтезийная MMORPG Throne and Liberty выйдет 17 сентября на ПК и консолях с кросс-плеем

Сегодня Amazon Games сообщила, что фэнтезийная MMORPG Throne and Liberty от NCSoft выйдет в Северной и Южной Америке, Европе, Австралии, Новой Зеландии и Японии менее чем через три месяца. Если быть точным, игра выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X (с кросс-плеем, как было объявлено ранее) 17 сентября. Amazon Games также подтвердила, что бизнес-модель будет бесплатной, как и в оригинальном корейском релизе. Открытый бета-тест будет проходить на всех платформах с 18 по 23 июля, что позволит игрокам ознакомиться с игрой до запуска.
Это многопользовательская ролевая онлайн игра, события которой разворачиваются в мире под названием Солизиум. Игрокам предоставлена полная свобода исследования — от вершин горных хребтов до глубочайших пещер и подземелий.
Мир полон опасностей, и выживание напрямую зависит от принимаемых решений. В PvP и PvE режимах придётся адаптироваться к меняющейся обстановке в зависимости от погоды, времени суток и действий других игроков. Путь к победе у каждого свой, но конечная цель одна — свергнуть нынешнего правителя Казара и занять трон, опередив соперничающие гильдии.
Для достижения цели можно выбрать из множества классов персонажей с уникальными умениями и характеристиками. Есть возможность создавать союзы с другими игроками или вести одиночную игру.
Процессор: Intel Core i5-7700
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1660
Оперативная память: 16 ГБ
Место на диске: 63 ГБ
Интернет-подключение: широкополосное
DirectX: 11.0
Процессор: Intel Core i5-11600K
Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070 Super
Оперативная память: 16 ГБ
Место на диске: 63 ГБ
Интернет-подключение: широкополосное
DirectX: 11.0
Amazon games? После их "шедевра" New world тяжело им верить. У амазона вообще похоже ничего хорошо не получается кроме почты.
Они издатель, а так это корейская игра
блок есть?наверняка
Скорее всего будет