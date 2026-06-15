Игроки и стримеры Throne and Liberty раскритиковали работу издателя Astrum Entertainment

Российское сообщество Throne and Liberty выразило недовольство действиями компании Astrum Entertainment, занимающейся локализацией и изданием игры в русскоязычном регионе. С резкой критикой в адрес издателя выступил популярный MMO-стример и создатель контента под ником Hawkeye, указав на отсутствие обратной связи, проблемы с организацией маркетинговых кампаний и слабую поддержку активной аудитории проекта.

Открытое бета-тестирование русскоязычной версии Throne and Liberty стартовало 19 мая 2026 года, однако спустя менее чем 1 месяц после запуска издатель столкнулся с критикой со стороны игрового сообщества. Ключевой претензией пользователей стало отсутствие четкого плана развития проекта, известного как дорожная карта. Несмотря на многочисленные запросы аудитории, компания Astrum Entertainment не предоставляет конкретных сроков выпуска обновлений, ограничиваясь общими формулировками о невозможности разглашать информацию или предложениями следить за новостями.

По словам Hawkeye, который является известным контент-мейкером в сообществе ArcheAge и Lineage 2, лидерам крупнейших игровых сообществ и стримерам приходится сталкиваться с игнорированием обещаний, касающихся запуска партнерской программы. Создатели контента обращают внимание на то, что поддержка авторов, обещанная после завершения тестирования, до сих пор не реализована. Руководители гильдий жалуются на отсутствие инструментов для привлечения новой аудитории, включая промокоды на розыгрыши или стартовые наборы, а также на задержку с введением системы трансфера персонажей на серверах с закрытой регистрацией, что мешает балансировке сил.

Особое внимание блогер обратил на маркетинговую кампанию Astrum Entertainment. По словам представителей сообщества, издатель выделяет бюджеты на привлечение сторонних блогеров, которые приходят на массовые активности, такие как осады замков, персонажами 19 или 35 уровня. В результате приглашенные инфлюенсеры быстро погибают в бою и не могут продемонстрировать игровой процесс, в то время как активные и профильные стримеры проекта остаются без поддержки в виде внутриигровой валюты под названием люценты. При этом публикуемые компанией опросы чаще направлены на оценку эффективности рекламных интеграций конкретных блогеров, а не на решение технических проблем игры, включая высокую нагрузку на серверы, сетевые сбои или оптимизацию пинга.

Игроки также указывают на спорную политику монетизации и проведение акций в магазине, где скидки на товары доходят до 30 процентов, после чего предметы полностью исчезают из продажи. Пользователи отмечают, что реальная работа над улучшением качества сервиса подменяется созданием отчетов по онлайну на стриминговых платформах. В сообществе звучат призывы к руководству проекта, включая продюсера Анастасию Малинникову, изменить подход к оперированию игры и начать диалог с пользователями для долгосрочного развития Throne and Liberty в регионе.