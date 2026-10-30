Игроки рассказали, что пугает их в хоррорах сильнее всего - и это не монстры

Самые страшные монстры — те, которых невозможно увидеть. К такому выводу пришли организаторы исследования, проведённого среди игроков MMORPG Throne and Liberty. Согласно результатам опроса, 62% участников признались, что ощущение присутствия невидимого чудовища вызывает у них больше страха, чем непосредственная встреча с ним.

Главным источником тревоги стала неизвестность. Почти половина респондентов (47%) боится противников, чьи способности невозможно предугадать. Ещё 34% отметили непредсказуемое поведение монстров, 29% — их способность внезапно появляться, а 26% — невозможность спрятаться от опасности.

При этом внешность чудовища оказалась далеко не самым важным фактором. Пугающий облик отметили лишь 17% опрошенных, а огромные размеры и физическую силу — всего 15%.

Не менее важную роль играет атмосфера. Звуки, музыка и общее настроение хоррора пугают 47,9% участников, тогда как внезапное появление опасности выбрали 40,5%. Ещё 27% признались, что особенно боятся ситуаций, когда не понимают происходящего. Столько же считают, что правильно подобранный звук способен сделать любого монстра гораздо страшнее.

Интересно, что компьютерные игры оказались самым популярным способом погружения в страшные истории. Их предпочли 34% респондентов, объяснив выбор возможностью лично участвовать в событиях. Фильмы и сериалы набрали 30%, книги — 14%, а для 21% формат произведения вообще не имеет значения.

Участники также назвали самых пугающих персонажей кино. Первое место заняла старуха-демон из «Астрала» с 22% голосов. За ней расположились кукла Аннабель (16%), ксеноморф из «Чужого» (10%), Ганнибал Лектер и существа из «Тихого места» — по 10%.

Среди литературных чудовищ лидирует Пеннивайз из романа Стивена Кинга «Оно», которого выбрали 24% опрошенных. Совсем немного уступили ему создания из произведений Говарда Лавкрафта с результатом 23%.

При этом любовь к ужасам далеко не всегда связана с Хэллоуином. Для 38% участников время года никак не влияет на интерес к жанру. Ещё 23% иногда обращаются к страшным историям под влиянием праздничной атмосферы, а 13,5% начинают смотреть и проходить хорроры заметно чаще именно в этот период.

Таким образом, результаты опроса показывают, что главный инструмент хорошего хоррора — не страшная внешность монстра, а умение заставить человека бояться того, чего он пока не видит и не понимает.