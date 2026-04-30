ОБТ Throne and Liberty стартует 19 мая - есть время зарезервировать имена персонажей

Astrum Entertainment объявила точные даты старта открытого бета-тестирования Throne and Liberty. Перед полноценным запуском игроков ждёт подготовительный этап: с 12 по 18 мая пройдёт фаза раннего резервирования имён персонажей. Она доступна тем, кто активировал промокод «Клятва братству» из стартовых наборов — в этот период можно создать героя и закрепить желаемый ник.

Полноценный запуск ОБТ состоится 19 мая. С этого момента доступ к игре откроется для всех желающих без ограничений, вне зависимости от наличия наборов.

Пользователи со стартовыми наборами смогут зайти в игру уже с 12 мая, чтобы заранее создать персонажа и занять имя. Кроме того, сами наборы дают ряд бонусов на старте ОБТ: ускорение прокачки за счёт «Благословения Солизиума» и уровней боевого пропуска, уникальные морфы для передвижения, а также косметические предметы и образы оружия.

Кроме того, стартовые наборы обеспечат комфортный старт на этапе ОБТ. Они содержат:

Промокоды «Клятва братству» (до 31 штуки в наборе «Суверен») — ими можно поделиться с друзьями, чтобы те также получили доступ к резерву имени и дополнительным наградам.

Уникальные морфы (бегущий, плавающий и летающий) и образы оружия.

Эксклюзивные амитои — «Золотая рыбонька», «Жар-птенчик» и «Царевна-лягуша», созданные специально для российского региона.

Резерв названия гильдии (доступен в наборе «Суверен») — закрепите имя своего будущего клана заранее.

При этом даже те игроки, кто не успеет активировать промокод до 12 мая, смогут без проблем подключиться к ОБТ 19 мая и получить бонусы своих наборов, включая премиум-пропуск «Вехи».

Полноценный релиз русскоязычной версии Throne and Liberty запланирован на 2026 год. Игра выйдет на платформах VK Play и Astrum Play.