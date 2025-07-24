Сентябрьское обновление для Throne and Liberty добавит дома, новый класс и массовое PvP

Разработчики Throne and Liberty представили ролик Summer in Solisium, в котором раскрыли масштабные изменения, ожидающие игроков этой осенью. Главной новостью стала система персонального жилья — теперь пользователи смогут обзавестись собственным домом, настраивать интерьер, расставлять мебель и украшения, а также разблокировать возможность владеть несколькими квартирами по всему Соллизиуму. Обещаются уникальные бонусы за оформление, но подробности пока держатся в секрете.

В дополнение к этому в игру добавляется система "Ремесло", расширяющая существующие механики и дающая больше свободы в сборе ресурсов. Она призвана сделать развитие профессий интереснее и полезнее для игроков всех уровней.

Также в видео упоминается новый магический класс поддержки — боец дальнего боя, использующий ману и специальные сферы для усиления союзников. Хотя подробностей немного, класс явно ориентирован на командную игру.

Особое внимание привлек новый PvP-режим "Поля битв" — масштабные сражения 24 на 24 игрока с возможностью объединения в группы по шесть человек. Это нововведение призвано вдохнуть новую жизнь в соревновательный элемент игры.

Среди прочих новшеств — Hyperboost-серверы, обновлённые "Испытания измерений", улучшенный интерфейс артефактов и новая система достижений. Все обновления станут доступны в сентябре.