Throne and Liberty получит бесплатное дополнение Wilds of Talandre в начале марта

Компания Amazon Games анонсировала дату выхода первого бесплатного расширения Wilds of Talandre для MMORPG Throne and Liberty. С 6 марта игроки смогут погрузиться в новое приключение, исследуя обновленную зону с множеством нововведений. Расширение добавит новый сюжетный контент, повысит максимальный уровень до 55, а также введет новые события, полевые подземелья и полевых боссов.

В рамках обновления будет представлен новый контент для одиночных подземелий, которые помогут игрокам совершенствовать свои навыки перед более сложным групповым контентом. Для тех, кто готов к коллективным испытаниям, будет доступен третий уровень групповых подземелий, включающий 3-звездочные подземелья, которые откроются на 55 уровне. Игроки смогут исследовать такие локации, как Ранкорвуд и Часовня безумия, и получать ценные награды, включая Epic II Gear Sets и Abyssal Contract Token Points.

Также будет представлена новая межсерверная PvPvE-активность под названием Nebula Island, где игроки смогут участвовать в боях с полевыми боссами и получать уникальные артефакты. Эти артефакты, в свою очередь, будут активировать бонусы, улучшая характеристики персонажей.

Кроме того, расширение принесет новые виды рыб, удочки и кулинарные рецепты, а также новые возможности для создания эликсиров, таких как эликсиры атаки и защиты. Игрокам предстоит собирать ингредиенты для создания эликсиров, что добавит новый элемент в геймплей.