В декабрьском обновлении бесплатной MMORPG Throne and Liberty появится новая PvP-активность «Поля сражений». Разработчики из NC и FirstSpark Games представили её правила и систему наград в свежем ролике.

Сражения развернутся на локации «Город гигантов», где две команды по 24 игрока будут бороться за контроль над пятью точками. Победу одержит сторона, которая первой наберёт установленное количество очков или окажется впереди по их числу к окончанию матча. Для достижения цели участники смогут использовать големов.

Очки будут начисляться как за командные действия, так и за личный вклад. В зачёт пойдут убийства и помощь союзникам, захват и удержание контрольных точек, применение морфов-завоевателей, получение усилений и уничтожение определённых объектов. При этом захват каждой точки приносит разное количество очков благодаря индивидуальным множителям.

Среди наград за участие разработчики перечислили королевские руны, сундук со случайным снаряжением третьего ранга и монеты воителя. Количество последних будет зависеть от исхода матча: победы, поражения или ничьей.

Подробности о регистрации на сражения и возможных ограничениях NC и FirstSpark Games раскроют позднее — соответствующая информация появится в примечаниях к декабрьскому обновлению.