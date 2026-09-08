В Throne and Liberty вышло обновление "Небула" с межсерверным островом и новой системой развития

В Throne and Liberty установили обновление «Небула», главной особенностью которого стал новый одноименный межсерверный остров. Игрокам предстоит конкурировать за места для фарма, сундуки, ресурсы и возможность сразиться с наиболее опасными противниками локации.

Остров разделен на четыре основные территории. Одна предназначена для PvE и исследования, тогда как еще три отведены под сражения между игроками. Отдельно предусмотрено PvP-подземелье, которое станет одной из главных боевых зон «Небулы».

На острове также появились два новых босса — Гримтург и Эксодус. Они рассчитаны на подготовленных персонажей и способны быстро расправиться с целой группой при ошибках во время сражения. Победа над боссами позволяет получить дополнительные награды и экипировку.

Одновременно арсенал Throne and Liberty пополнили 16 новых видов оружия, среди которых двуручные мечи, кинжалы, посохи, копья и другие варианты вооружения. Восемь предметов можно получить в трехзвездных подземельях, еще восемь — из зачарованных котомок «Небулы».

Еще одним крупным изменением стала новая система развития экипировки — «Эффекты резонанса». Она открывает дополнительный этап улучшения оружия, брони и украшений после полной прокачки трех основных свойств предмета.

При открытии эффекта игрок может самостоятельно выбрать необходимый бонус, потратив больше ресурсов, либо согласиться на случайное улучшение за меньшую стоимость. Таким образом, система позволяет выбирать между более дешевой прокачкой и гарантированным получением нужной характеристики.

Обновление затронуло и персонализацию персонажей. Для некоторых серий оружия появилась возможность менять цвет, а интерфейс магазина получил ряд изменений. На доске объявлений теперь можно добавлять заинтересовавшие предложения в «Избранное».

Обновление «Небула» уже доступно в русскоязычной версии Throne and Liberty. Игра распространяется бесплатно на ПК через VK Play и Astrum Play.