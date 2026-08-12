В Throne and Liberty вышло обновление "Таландра" - новый регион, боссы и экипировка

Издатель и разработчик Astrum Entertainment объявляет о запуске масштабного обновления "Таландра" в MMORPG Throne and Liberty, с которым в игре появился новый одноименный регион. На его территории продолжает развиваться основной сюжет. Для исследования доступны шесть областей, где можно найти десять мегалитов, три открытых подземелья, шесть мировых событий и новых боссов.

Выполнение сюжетных заданий поможет быстро повысить боевую мощь персонажа — с обновлением максимальный уровень повышен до 55. С повышением уровней с 51-го до 55-го игроки поэтапно получат доступ к новым миссиям развития, а также к региональным контрактам, новым событиям и боссам в новом регионе. А по достижении 55-го уровня игроку открывается доступ ко второй странице в разделе "Вех".

В игре появились два типа снаряжения второго ранга — эпическое и редкое. Его можно получить в подземельях и на охоте, за победу над боссами или при помощи крафта.

Масштабное обновление получила система оружейного мастерства. Вместо линейной прокачки оружия появилось гибкое древо талантов с четырьмя направлениями: атака, защита, поддержка и тактика. Оружейный опыт можно получать за участие в боевых активностях и вкладывать его в специальные навыки, накапливая очки мастерства. Это позволяет тонко настроить оружие под свой стиль игры и создавать нестандартные сборки. Каждое оружие можно улучшить до 200 уровня.

Игрокам стал доступен новый тип предметов для экипировки и повышения боевой мощи — артефакты. Для получения доступа к бонусам необходимо получить осколки артефакта и поместить их в соответствующие ячейки в системе артефактов. Кроме того, значительно была переработана система рун — у нее появился собственный раздел и интерфейс. Теперь руны стали универсальными и не требуют индивидуальной прокачки для каждого предмета, а их усиление происходит за счет накопления очков опыта руны или получения её дубликата.