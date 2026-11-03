В Throne and Liberty вышло обновление "Возвращение Каланты" с новым рейдом на 12 игроков

В Throne and Liberty стало доступно обновление «Возвращение Каланты», которое расширило высокоуровневый контент и добавило новые способы усиления персонажей.

Главной особенностью патча стал рейд «Алтарь ведьмы Хаоса» для 12 игроков. Участникам предстоит пройти три этапа сражений с боссами, а наградой за успешное прохождение станут легендарные предметы экипировки, включая броню и украшения второго ранга.

Вместе с рейдом в игре появилось легендарное оружие и броня, а также новая система ядер умений. Она позволяет переносить дополнительные эффекты с одного оружия на другое, открывая больше возможностей для настройки боевых сборок.

Изменения затронули и архибоссов. Теперь игроки могут создавать неистовые версии их оружия, используя предметы с максимальным уровнем закалки и специальные ресурсы.

Обновление «Возвращение Каланты» уже доступно в Throne and Liberty.